Получившим серебряную медаль школьникам вручат сине-голубой аттестат с отличием

Уточняется, что аттестат будет иметь надпись с выравниванием по центру «С отличием»,выполненную серебряной краской и светящейся в ультрафиолетовом излучении.

На сегодняшний день в документе описаны только аттестаты «с отличием» красного цвета, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

