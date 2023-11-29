Получившим серебряную медаль школьникам вручат сине-голубой аттестат с отличием
29 ноября 202315:21
Окончившие школу с серебряной медалью школьники смогут получить аттестат «с отличием» сиге-голубого цвета. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что аттестат будет иметь надпись с выравниванием по центру «С отличием»,выполненную серебряной краской и светящейся в ультрафиолетовом излучении.
На сегодняшний день в документе описаны только аттестаты «с отличием» красного цвета, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru