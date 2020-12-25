Получившие прививку от коронавируса граждане могут стать донорами плазмы

Граждане, привитые от коронавируса, могут стать донорами плазмы крови, которую используют для лечения пациентов с COVID-19 в средней и тяжелой форме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на глава Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что потенциальным донорам нужно будет предварительно проверить количество антител, так как со временем их концентрация в крови снижается.

Названы особенности лечения антиковидной плазмой

Переливание пациентам с COVID-19 донорской плазмы крови переболевших людей позволяет значительно снизить смертность. Этот метод используется параллельно с комплексной терапией и может быть выбран только по назначению лечащего врача.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ДонорствоПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры