Получившие прививку от коронавируса граждане могут стать донорами плазмы
Граждане, привитые от коронавируса, могут стать донорами плазмы крови, которую используют для лечения пациентов с COVID-19 в средней и тяжелой форме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на глава Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Он отметил, что потенциальным донорам нужно будет предварительно проверить количество антител, так как со временем их концентрация в крови снижается.
Переливание пациентам с COVID-19 донорской плазмы крови переболевших людей позволяет значительно снизить смертность. Этот метод используется параллельно с комплексной терапией и может быть выбран только по назначению лечащего врача.
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