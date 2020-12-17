Названы особенности лечения антиковидной плазмой

Донорская плазма не нужна тем пациентам с COVID-19, которые переносят его в легкой форме – их иммунитет справляется с болезнью самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Плазму с антителами переболевших коронавирусом пациентов переливают исключительно под наблюдением врачей в стационарных медучреждениях. Такой метод подходит только тем пациентам, у кого наблюдается выраженная недостаточность иммунного ответа на инфекцию. К этой категории относятся пациенты со средним и тяжелым течением болезни. Только лечащий врач может принять решение о переливании крови.

Выживаемость при использовании переливания плазмы и перевода пациентов на ИВЛ увеличивается на 19%, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.