Названы особенности лечения антиковидной плазмой
Донорская плазма не нужна тем пациентам с COVID-19, которые переносят его в легкой форме – их иммунитет справляется с болезнью самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Плазму с антителами переболевших коронавирусом пациентов переливают исключительно под наблюдением врачей в стационарных медучреждениях. Такой метод подходит только тем пациентам, у кого наблюдается выраженная недостаточность иммунного ответа на инфекцию. К этой категории относятся пациенты со средним и тяжелым течением болезни. Только лечащий врач может принять решение о переливании крови.
Выживаемость при использовании переливания плазмы и перевода пациентов на ИВЛ увеличивается на 19%, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
В плазме содержатся специфические антитела, которые вырабатываются только у переболевших пациентов, они позволяют избежать осложнений тяжелым больным и улучшают состояние пациентов. При этом она может быть использована только как дополнение к основной терапии, наряду с комплексом других мер для лечения.
Информация о возможности стать донором плазмы размещена на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
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