«Несутся по точкам!»: Первый этап «Экспедиции-трофи» завершился под Петербургом
Участники добрались из Мурманска до Всеволожска в Ленинградской области, где организаторы подвели итоги первого отрезка гонки, рассказал спецкор НСН.
Участники гонки «Экспедиция-трофи» уже преодолели более полутора тысяч километров, рассказал специальный корреспондент НСН Олег Виноградов.
Сегодня, 24 февраля, завершился первый этап «Экспедиции-трофи». Участники добрались из Мурманска до Всеволожска в Ленинградской области, где организаторы подвели итоги первого отрезка гонки, озвучив баллы каждой из восьми команд. Гонщикам и журналистам предстоит немного передохнуть и отправиться в путь. Следующая остановка - Московская область.
«Экспедиция пройдет от маяка в Мурманске до маяка во Владивостоке. Ребята проехали через Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кандалакшу, Сартовалу, в обход Ладожского озера. Они встречаются во Всеволожске и завершают первый этап соревнования. Очень интересно было ехать ночью, останавливаясь на бензоколонках. Вдруг подлетает очередной экипаж, быстро выскакивают ребята из машин, заправляются до полных баков и снова исчезают в темноту. Они едут по своим точкам, не по прямой, не по федеральной трассе. Также сегодня все мы отправимся в Москву. Пока ни журналисты, ни участники не знают, что их ждет на новом отрезке дороги», - рассказал спецкор НСН.
Он также поделился историей от участников гонки.
«Участники рассказали журналистам, что их остановили инспекторы ГАИ, чтобы проверить документы и начали расспрашивать про экспедицию, задавая вопросы об их мотивации ехать две недели через всю Россию. На это гонщики ответили, что им просто интересно посмотреть нашу огромную и красивую страну, а также доказать себе и всем, что они могут преодолеть почти 17 тысяч километров», - заключил Виноградов.
Девиз «Экспедиции-Трофи» звучит как «Зажигаем маяки национальной гордости!». Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток.
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