Россияне смогут получить доступ к порно через Госуслуги

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, выступил с предложением разделить порнографию на «законную» и «не запрещенную законом», сообщил «Коммерсантъ».

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Не запрещенную законом порнографию разрешат смотреть совершеннолетним гражданам, подтверждать свой возраст предлагается через Госуслуги. К запрещенной категории отнесут детскую порнографию и «явно оскорбительные» видео, сообщил портал News.ru.

Ранее платежные системы Mastercard и Visa запретили платить с помощью своих карт на Pornhub. Они объяснили это наличием на сайте детской порнографии. Позже Pornhub удалил миллионы видео у неподтвержденных пользователей, пишет URA.RU.

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