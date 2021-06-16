Россияне смогут получить доступ к порно через Госуслуги
Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, выступил с предложением разделить порнографию на «законную» и «не запрещенную законом», сообщил «Коммерсантъ».
Не запрещенную законом порнографию разрешат смотреть совершеннолетним гражданам, подтверждать свой возраст предлагается через Госуслуги. К запрещенной категории отнесут детскую порнографию и «явно оскорбительные» видео, сообщил портал News.ru.
Ранее платежные системы Mastercard и Visa запретили платить с помощью своих карт на Pornhub. Они объяснили это наличием на сайте детской порнографии. Позже Pornhub удалил миллионы видео у неподтвержденных пользователей, пишет URA.RU.
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