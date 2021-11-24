Полпред в УрФО Якушев ушел на самоизоляцию
24 ноября 202110:29
Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в его окружении. Об этом сообщили в аппарате полпреда.
«В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию», — цитирует сообщение ТАСС.
Якушев продолжит работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru