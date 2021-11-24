Полпред в УрФО Якушев ушел на самоизоляцию

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в его окружении. Об этом сообщили в аппарате полпреда.

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«В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию», — цитирует сообщение ТАСС.

Якушев продолжит работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно, отмечает RT.

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ФОТО: пресс-служба Минстроя
ТЕГИ:самоизоляцияВладимир ЯкушевКоронавирус
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