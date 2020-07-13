Полпред Трутнев объяснил, зачем приехал в бунтующий Хабаровск

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск с целью убедиться в стабильном функционировании местных властей в отсутствие губернатора. Об этом полпред заявил на пресс-конференции в краевом центре, передает ТАСС.

По словам Трутнева, он уже успел провести встречу с руководством региона и проверил, насколько эффективно и штатно продолжается работа.

Политолог рассказал, кто должен занять место Сергея Фургала

Ранее правительство Хабаровского края призвало граждан не поддаваться провокациям, которые имели место во время массовых акциях в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.

Как подчёркивают в администрации, среди участников митингов и шествий нашлись люди, которые стараются целенаправленно спровоцировать беспорядки. Местные власти призвали граждан не допустить противоправных действий и стычек с силовиками.

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Фото: dfo.gov.ru
ТЕГИ:ПолпредСергей ФургалХабаровск
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