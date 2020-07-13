Полпред Трутнев объяснил, зачем приехал в бунтующий Хабаровск

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск с целью убедиться в стабильном функционировании местных властей в отсутствие губернатора. Об этом полпред заявил на пресс-конференции в краевом центре, передает ТАСС.

По словам Трутнева, он уже успел провести встречу с руководством региона и проверил, насколько эффективно и штатно продолжается работа.