«Половое просвещение»: Родители объяснили претензии к курсу «Семьеведение»
Ольга Леткова заявила НСН, что курс «Семьеведение» должен прививать традиционные ценности, а не пропагандировать отношения в раннем возрасте.
Содержание нового предмета «Семьеведение» не понравилось родительскому сообществу из-за некорректного раздела про половое воспитание, который не укладывается в рамки традиционных семейных ценностей, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.
Разработчики внеурочного школьного курса «Семьеведение» проявили халатность, допустив ошибки и «целый спектр нарушений», которые теперь спешно устраняются, заявила «Парламентской газете» бывший детский омбудсмен, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Некоторые разделы курса вызвали критику со стороны родительского сообщества, отметила она, не уточнив, какие именно. Кроме того, по словам Кузнецовой, возникли вопросы и «к тому, кто будет преподавать семьеведенье в школах». Леткова раскрыла претензии к курсу.
«Вариант курса, который был передан в Минпросвещения, содержал репродуктивное образование, секс-просвет, проще говоря. Все это было изложено в некорректных формах, были жалобы со стороны родителей. Нужно сказать, что сейчас «Семьеведение» вводится как новый предмет, который детям должен прививать традиционные ценности. Детям должны рассказывать о любви, верности и так далее. А это все смешивается с половыми отношениями, контрацепцией, презервативами. Это несовместимые вещи. Нужно говорить о нравственных отношениях, о том, что отношения в раннем возрасте плохо сказываются на здоровье и духовном развитии. Эти разделы полового просвещения вызывают у родителей негативное отношение. Это очень деликатный предмет, с родителями нужно открыто обсуждать содержание», - рассказала она.
Также Леткова указала на проблему нехватки преподавателей для нового курса.
«У нас пока нет педагогов такой классификации, которые могли бы предмет вести. Этот предмет уже включили в школьные программы, при этом нет учебника утвержденного, нет рекомендаций, нет педагогов. Кому-то важнее просто отрапортовать, что этот предмет есть. Почему это нужно делать так срочно? Где специалистов взять? Нужно подготовить педагогов, подготовить разумную программу. У нас уже более 60 регионов проводили программу «Нравственные основы семейной жизни» в качестве факультатива. Есть учебники хорошие, которые родители одобрили. Можно было бы это оставить, а не что-то новое и не очень понятное. Подготовка к факультативной программе велась более десяти лет, педагоги проходили подготовку, сами были заинтересованы в этом. Разумнее было бы закрепить именно этот предмет», - добавила она.
Создателям курса «Семьеведение» будет сложно найти для него оптимальное место в образовательной программе и грамотно подготовить учителей для его преподавания, предупреждал ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков «Радиоточку НСН».
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