«Половое просвещение»: Родители объяснили претензии к курсу «Семьеведение»

«Вариант курса, который был передан в Минпросвещения, содержал репродуктивное образование, секс-просвет, проще говоря. Все это было изложено в некорректных формах, были жалобы со стороны родителей. Нужно сказать, что сейчас «Семьеведение» вводится как новый предмет, который детям должен прививать традиционные ценности. Детям должны рассказывать о любви, верности и так далее. А это все смешивается с половыми отношениями, контрацепцией, презервативами. Это несовместимые вещи. Нужно говорить о нравственных отношениях, о том, что отношения в раннем возрасте плохо сказываются на здоровье и духовном развитии. Эти разделы полового просвещения вызывают у родителей негативное отношение. Это очень деликатный предмет, с родителями нужно открыто обсуждать содержание», - рассказала она.

Также Леткова указала на проблему нехватки преподавателей для нового курса.

«У нас пока нет педагогов такой классификации, которые могли бы предмет вести. Этот предмет уже включили в школьные программы, при этом нет учебника утвержденного, нет рекомендаций, нет педагогов. Кому-то важнее просто отрапортовать, что этот предмет есть. Почему это нужно делать так срочно? Где специалистов взять? Нужно подготовить педагогов, подготовить разумную программу. У нас уже более 60 регионов проводили программу «Нравственные основы семейной жизни» в качестве факультатива. Есть учебники хорошие, которые родители одобрили. Можно было бы это оставить, а не что-то новое и не очень понятное. Подготовка к факультативной программе велась более десяти лет, педагоги проходили подготовку, сами были заинтересованы в этом. Разумнее было бы закрепить именно этот предмет», - добавила она.

Создателям курса «Семьеведение» будет сложно найти для него оптимальное место в образовательной программе и грамотно подготовить учителей для его преподавания, предупреждал ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков «Радиоточку НСН».