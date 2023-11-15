«Без иллюзий!»: Психолог усомнилась в эффективности школьного семьеведения
Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН заявила, что семьеведение может быть полезным, если найти грамотных специалистов, которые будут вести урок.
Эффективность предмета семьеведение напрямую зависит от преподавателя, найти специалистов для всех школ сегодня будет крайне трудно, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в интервью НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила РИА Новости, что к 2024 году в российских школах могут ввести обязательный предмет семьеведение. Также Останина считает, что государству нужно сделать все, чтобы россиянки не боялись рожать, даже если есть мысли об аборте. После рождения ребенка будут забирать в детский дом, улучшая при этом демографию в стране. Панфилова задалась вопросом, кто будет вести эти уроки и будут ли они эффективны.
«Эффективность этого мероприятия зависит от того, кто будет вести это семьеведение. Если туда пойдут сторонники домостроя, то добра от этого не будет. Должна быть какая-то единая позиция, как государство относится к семье, как поддерживает семью. Конечно, это нужно начинать транслировать как можно раньше, не только через семью, а через подачу государства. Семьеведение - это позиция государства по отношению к семье, что государство ждет от семьи, чем оно готово поддерживать семью, чтобы в этом смысле не было иллюзий. Такие дисциплины обычно ведут учителя биологии или психологи, а специалистов именно по предмету, конечно, не хватает. В противном случае, от этой идеи может быть плохо и детям, и родителям, и школам», - объяснила она.
На реплику Останиной про детские дома психолог ответила, что женщина должна иметь возможность в крайнем случае куда-то пристроить ребенка, но это нельзя делать массовой историей.
«В сложной жизненной ситуации женщина может оказаться очень неожиданно. Поэтому у нее должно быть понимание, как поступить ей, если ее близкие не смогут ее поддержать, а отец ребенка отсутствует в силу разных причин. Женщины от страха могут сделать что-то ужасное с собой или ребенком. Но это крайний случай, что женщина может куда-то пристроить ребенка, это не должно быть массовой историей, чтобы не было инфантильных мамочек», - резюмировала она.
Ранее член Совета Федерации Маргарита Павлова в интервью «Царьграду» призвала «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». По ее словам, многие россиянки работают не по профилю и откладывают рождение детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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