«Без иллюзий!»: Психолог усомнилась в эффективности школьного семьеведения

«Эффективность этого мероприятия зависит от того, кто будет вести это семьеведение. Если туда пойдут сторонники домостроя, то добра от этого не будет. Должна быть какая-то единая позиция, как государство относится к семье, как поддерживает семью. Конечно, это нужно начинать транслировать как можно раньше, не только через семью, а через подачу государства. Семьеведение - это позиция государства по отношению к семье, что государство ждет от семьи, чем оно готово поддерживать семью, чтобы в этом смысле не было иллюзий. Такие дисциплины обычно ведут учителя биологии или психологи, а специалистов именно по предмету, конечно, не хватает. В противном случае, от этой идеи может быть плохо и детям, и родителям, и школам», - объяснила она.

На реплику Останиной про детские дома психолог ответила, что женщина должна иметь возможность в крайнем случае куда-то пристроить ребенка, но это нельзя делать массовой историей.

«В сложной жизненной ситуации женщина может оказаться очень неожиданно. Поэтому у нее должно быть понимание, как поступить ей, если ее близкие не смогут ее поддержать, а отец ребенка отсутствует в силу разных причин. Женщины от страха могут сделать что-то ужасное с собой или ребенком. Но это крайний случай, что женщина может куда-то пристроить ребенка, это не должно быть массовой историей, чтобы не было инфантильных мамочек», - резюмировала она.

Ранее член Совета Федерации Маргарита Павлова в интервью «Царьграду» призвала «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». По ее словам, многие россиянки работают не по профилю и откладывают рождение детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

