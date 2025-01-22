Половину мазута откачали из танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы откачали половину мазута, находящегося на танкере «Волгонефть-239». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о 727 тоннах нефтепродуктов, которые находятся в кормовой части танкера.

«По состоянию на 14:00 мск специалисты откачали чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что в Краснодарском крае протестировали новый способ очистки песка от нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минтранс РФ
ТЕГИ:МинтрансКраснодарский КрайНефтепродукты

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