Половину мазута откачали из танкера «Волгонефть-239»
22 января 202517:23
Специалисты Морспасслужбы откачали половину мазута, находящегося на танкере «Волгонефть-239». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о 727 тоннах нефтепродуктов, которые находятся в кормовой части танкера.
«По состоянию на 14:00 мск специалисты откачали чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС заявили, что в Краснодарском крае протестировали новый способ очистки песка от нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru