Половину мазута откачали из танкера «Волгонефть-239»

В ведомстве уточнили, что речь идёт о 727 тоннах нефтепродуктов, которые находятся в кормовой части танкера.

«По состоянию на 14:00 мск специалисты откачали чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что в Краснодарском крае протестировали новый способ очистки песка от нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».