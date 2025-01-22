Новые выбросы мазута обнаружены в ракушках на Центральном пляже Анапы

Мониторинговые группы выявили новые небольшие выбросы мазута после аварии двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря на Центральном пляже Анапы. Такую обновленную информацию опубликовал оперативный штаб Краснодарского края.

Там уточнили, что речь идет о мелкой фракции нефтепродуктов, её начали собирать в первую очередь. Уборкой занимаются жители Абинского района курортного города. Из-за того, что мазут обнаружен в мелких ракушках, собирать их приходится веерными садовыми граблями.

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На Кубани, в Крыму и Севастополе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после катастрофы танкеров и разлива мазута. В МЧС сегодня сообщил, что водолазы ежедневно обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС - 955 километров береговой линии.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным ведомства, очищено более 300 километров. ⭕собрано более 171 тысячи тонн загрязненного грунта. В акватории Черного моря обследован 3221 квадратный километр. В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Там очищено почти 184 километра береговой линии.

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Фото: t.me/opershtab23
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