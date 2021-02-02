Половина жителей Москвы хотят работать дистанционно

Опрос был проведен в российской столице с 27 по 31 января. В нем приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, которых перевели на дистанционную работу во время пандемии.

С 27 января мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим, сообщает телеканал «360». Он оставил перевод сотрудников на удаленку на усмотрение руководителей компаний.

