Половина жителей Москвы хотят работать дистанционно
Половина жителей Москвы - 52% - хотели бы работать удаленно. Таковы данные опроса, проведенного онлайн-платформой по поиску работы.
Еще 30% москвичей высказали желание трудиться из офиса, сообщает РБК.
Дистанционную работу чаще всего (56%) выступают женщины. При этом из опрошенных мужчин почти половина (47%) также хотят работать из дома.
Опрос был проведен в российской столице с 27 по 31 января. В нем приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, которых перевели на дистанционную работу во время пандемии.
С 27 января мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим, сообщает телеканал «360». Он оставил перевод сотрудников на удаленку на усмотрение руководителей компаний.
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