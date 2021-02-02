Половина жителей Москвы хотят работать дистанционно

Половина жителей Москвы - 52% - хотели бы работать удаленно. Таковы данные опроса, проведенного онлайн-платформой по поиску работы.

Еще 30% москвичей высказали желание трудиться из офиса, сообщает РБК.

Дистанционную работу чаще всего (56%) выступают женщины. При этом из опрошенных мужчин почти половина (47%) также хотят работать из дома.

Собянин сделал требование об «удаленке» рекомендательным

Опрос был проведен в российской столице с 27 по 31 января. В нем приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, которых перевели на дистанционную работу во время пандемии.

С 27 января мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим, сообщает телеканал «360». Он оставил перевод сотрудников на удаленку на усмотрение руководителей компаний.

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ФОТО: pixabay.com
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