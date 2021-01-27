Собянин сделал требование об «удаленке» рекомендательным

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил работодателям право самостоятельно решать вопрос о возвращении сотрудников в офис. Об этом глава столицы написал в блоге на персональном сайте.

Он отметил, что пандемия идет на спад, поэтому власти Москвы должны принимать соответствующие меры для быстрого восстановления экономики. Таким образом, с 27 января требование о переводе 30% работников предприятий в удаленный режим работы отменяется.