Собянин сделал требование об «удаленке» рекомендательным
Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил работодателям право самостоятельно решать вопрос о возвращении сотрудников в офис. Об этом глава столицы написал в блоге на персональном сайте.
Он отметил, что пандемия идет на спад, поэтому власти Москвы должны принимать соответствующие меры для быстрого восстановления экономики. Таким образом, с 27 января требование о переводе 30% работников предприятий в удаленный режим работы отменяется.
Собянин добавил, что сроки отмены других ограничений будут объявлены отдельно и напомнил столичным жителям, что риски заразиться коронавирусом остаются по-прежнему высокими: «Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- МИД: РФ и США договорились продлить ДСНВ-3 на условиях Москвы
- YouTube оставил в силе ограничения каналу Трампа
- Собянин сделал требование об «удаленке» рекомендательным
- ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика
- В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru