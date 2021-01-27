Собянин сделал требование об «удаленке» рекомендательным

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил работодателям право самостоятельно решать вопрос о возвращении сотрудников в офис. Об этом глава столицы написал в блоге на персональном сайте.

Он отметил, что пандемия идет на спад, поэтому власти Москвы должны принимать соответствующие меры для быстрого восстановления экономики. Таким образом, с 27 января требование о переводе 30% работников предприятий в удаленный режим работы отменяется.

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Собянин добавил, что сроки отмены других ограничений будут объявлены отдельно и напомнил столичным жителям, что риски заразиться коронавирусом остаются по-прежнему высокими: «Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирусПандемияСобянин
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