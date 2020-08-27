Половина телефонных преступлений в Москве совершается с Украины

Представитель ведомстве в ходе выступления в Общественной палате также отметил, что более половины телефонных преступлений в Москве совершается с территории Украины.

Ранее сообщалось, что более девяти миллионов «записей персональных данных и платёжной информации» оказались в открытом доступе в 2019 году.

