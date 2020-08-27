Половина телефонных преступлений в Москве совершается с Украины
Число дистанционных правонарушений в Москве с начала 20202 года выросло на 120% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По словам замначальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергея Клиндухова, за семь месяцев зарегистрировано более 25 тыс. подобных преступлений, передает ТАСС.
Представитель ведомстве в ходе выступления в Общественной палате также отметил, что более половины телефонных преступлений в Москве совершается с территории Украины.
Ранее сообщалось, что более девяти миллионов «записей персональных данных и платёжной информации» оказались в открытом доступе в 2019 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru