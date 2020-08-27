Новости за ночь: В Сеть утекли данные 9 миллионов посетителей кафе и ТЦ
Более девяти миллионов «записей персональных данных и платёжной информации» оказались в открытом доступе в 2019 году. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование компании InfoWatch.
Речь идёт о персональных данных российских покупателей, посетителей кафе и ресторанов, клиентов гостиниц. Отмечается, что в 65% случаев данные «утекли» из-за действий сотрудников этих заведений. Во всём мире тенденция иная: в 60% случаев виновны хакеры, говорится в материале.
Как выяснилось, каждый четвёртый «слив» данных в российском общепите происходит по вине работников индустрии. В гостиничном бизнесе эта доля гораздо выше – 62,5%.
По мнению экспертов, в России уровень мошенничества в сфере услуг и торговли выше, чем в целом в мире, передаёт телеканал «360».
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