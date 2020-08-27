Group-IB раскрыла хакеров, крадущих данные банковских карт

Международная компания Group-IB, занимающаяся предотвращением кибератак, выявила группу хакеров, крадущую данные банковских карт. Об этом говорится в исследовании компании.

По ее данным, в составе группы UltraRank есть и русскоязычные хакеры. За пять лет группа совершила атаки на порядка 700 онлайн-магазинов в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке. При этом хакеры использовали JavaScript-снифферы (коды, которые внедряются на сайт для перехвата данных — номеров банковских карт, имен, адресов, логинов, паролей).