Group-IB раскрыла хакеров, крадущих данные банковских карт
Международная компания Group-IB, занимающаяся предотвращением кибератак, выявила группу хакеров, крадущую данные банковских карт. Об этом говорится в исследовании компании.
По ее данным, в составе группы UltraRank есть и русскоязычные хакеры. За пять лет группа совершила атаки на порядка 700 онлайн-магазинов в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке. При этом хакеры использовали JavaScript-снифферы (коды, которые внедряются на сайт для перехвата данных — номеров банковских карт, имен, адресов, логинов, паролей).
Отмечается, что UltraRank «не работает по зоне .ru и не атакует российские интернет-магазины».
Банк России и платежная система Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт, использовавшихся для оплаты клиентами маркетплейса Joom. Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН посоветовал клиентам сервиса, допустившего утечку данных, с осторожностью относиться к звонкам с неизвестных номеров.
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