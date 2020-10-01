Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября

Половина подмосковных школ уйдет на каникулы с 5 октября на одну неделю, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Речь идет об учреждениях, которые работают по модульной системе. Это значит, что они устраивают каникулы через каждые пять недель учебы.

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По словам чиновника, директоры других школ должны будут принять решение о каникулах исходя из ситуации с коронавирусом в городе.

При этом Коклюгина отметила, что переход на дистанционное обучение пока не планируется.

Вузы и колледжи, а также детсады в Подмосковье не будут уходить на каникулы и продолжат работать в обычном режиме.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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