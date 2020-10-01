Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября
Половина подмосковных школ уйдет на каникулы с 5 октября на одну неделю, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Речь идет об учреждениях, которые работают по модульной системе. Это значит, что они устраивают каникулы через каждые пять недель учебы.
По словам чиновника, директоры других школ должны будут принять решение о каникулах исходя из ситуации с коронавирусом в городе.
При этом Коклюгина отметила, что переход на дистанционное обучение пока не планируется.
Вузы и колледжи, а также детсады в Подмосковье не будут уходить на каникулы и продолжат работать в обычном режиме.
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