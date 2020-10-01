Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября

По словам чиновника, директоры других школ должны будут принять решение о каникулах исходя из ситуации с коронавирусом в городе.

При этом Коклюгина отметила, что переход на дистанционное обучение пока не планируется.

Вузы и колледжи, а также детсады в Подмосковье не будут уходить на каникулы и продолжат работать в обычном режиме.

Ранее мэр Москвы обязал компании перевести на «удаленку» 30 процентов сотрудников.

