Половина россиян захотели поменять Конституцию РФ

17% заявили, что никаких изменений вносить в Конституцию не надо, а 54% респондентов заявили, что полностью довольный Конституцией РФ. Основным запросом граждан, говорится в исследовании, является внесение в основной закон страны поправок, касающихся улучшения социальной политики (6%). На втором месте - изменения, которые бы помогли повысить уровень жизни граждан (5%). По 3% опрошенных считают, что необходимы изменения, которые касались бы медицины и образования.

Ранее с инициативой внесения изменения в Конституцию РФ неоднократно выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако в эфире НСН юрист и политик, один из авторов Конституции Российской Федерации Сергей Шахрай заявил о том, что, в первую очередь, нужно различать конституционный диагноз и способы его лечения.

«Если исходить из правильности диагноза о нарушении баланса между законодательной и исполнительной ветвями власти, то рецепт, предлагаемый Вячеславом Володиным, нельзя признать правильным. Проблема решается с помощью конституционного закона о Федеральном собрании и поправок в конституционный закон о Правительстве. То есть, здесь сам текст основного закона изменять не надо. Кроме того, депутаты могут обратиться в Конституционный суд за толкованием Конституции в этой части. По своей юридической силе толкование такое же, как поправка к Конституции. Кроме того, в Конституционный суд можно подать заявление в процедуре спора о компетенции и восстановить нарушенные с точки зрения парламента полномочия. Вывод в этой части такой: поправки в Конституцию, изменения основного закона равнозначны лечению насморка при помощи гильотины», - отметил он.

