Володин предложил изменить Конституцию
Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволили бы расширить полномочия парламента. Об этом сообщает «Парламентская газета». Источник подчёркивает, что спикер Госдумы продолжил развивать мысль о необходимости обновления основного закона. Её он впервые высказал в декабре 2018 года. В частности, Володин говорит об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно - об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства.
Как напоминает RT, в настоящий момент нижняя палата парламента дает лишь согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту. При этом, по словам Володина, у президента нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение о предложенных кандидатурах.
Кроме того, в законе не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабмина для их назначения президентом.
В январе НСН писала, что в Кремле прокомментировали заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который сообщил о дисбалансе ветвей власти в Конституции, а именно о перекосе в пользу исполнительной власти. В частности, Володин выступил с предложением расширить полномочия Госдумы по контролю исполнения конституционных прав россиян. В ответ на заявление Володина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что инициатива спикера Госдумы – новая. «Она пока не конкретизирована, пока преждевременно говорить о какой-то позиции».
В свою очередь, юрист и политик, один из авторов Конституции Российской Федерации Сергей Шахрай в беседе с НСН заявил о том, что, в первую очередь, нужно различать конституционный диагноз и способы его лечения.
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