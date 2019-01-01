Володин предложил изменить Конституцию

Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволили бы расширить полномочия парламента. Об этом сообщает «Парламентская газета». Источник подчёркивает, что спикер Госдумы продолжил развивать мысль о необходимости обновления основного закона. Её он впервые высказал в декабре 2018 года. В частности, Володин говорит об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно - об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства.

Как напоминает RT, в настоящий момент нижняя палата парламента дает лишь согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту. При этом, по словам Володина, у президента нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение о предложенных кандидатурах.

Кроме того, в законе не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабмина для их назначения президентом.