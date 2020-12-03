Половина россиян выступили за отмену новогодних гуляний из-за COVID-19

Две трети россиян (75%) одобряют предложение отменить традиционные новогодние мероприятия и гуляния на фоне из-за распространения коронавируса, следует из результатов проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) опроса.

Главными аргументами за отмену гуляний россияне назвали рост числа заболевших, необходимость сократить контакты и снизить число заболевших.

При этом более половины опрошенных (51%) считают, что праздничные мероприятия нужно отменить по всей стране, 24% респондентов высказались за отмену гуляний только в некоторых регионах России.

Россияне назвали пожелания на Новый год

Две трети опрошенных (69%) указали, отмена гуляний поможет сдержать распространение COVID-19. Планы 86% респондентов не изменятся, если новогодние гуляния отменят.



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ФОТО: РИА Новости
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