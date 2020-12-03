Россияне назвали пожелания на Новый год

В новогоднюю ночь россияне будут загадывать здоровье, высокий заработок и карьерный рост. В список желаний в этом году вошло также окончание пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы Superjob.

Чаще всего респонденты признавались, что будут загадывать на Новый год здоровье для себя, членов семьи и друзей. Так ответили 35% опрошенных.