Россияне назвали пожелания на Новый год

В новогоднюю ночь россияне будут загадывать здоровье, высокий заработок и карьерный рост. В список желаний в этом году вошло также окончание пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы Superjob.

Чаще всего респонденты признавались, что будут загадывать на Новый год здоровье для себя, членов семьи и друзей. Так ответили 35% опрошенных.

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О желании высокого заработка рассказали 8% опрошенных, сообщает RT. Также россияне среди желаний назвали отсутствие войн в мире и карьерный рост - по 7%.

Окончание пандемии коронавируса собираются загадать в новогоднюю ночь 5% опрошенных.

Также россияне традиционно будут озвучивать желание счастья, вступления в брак, стабильности, любови и жилья.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех округов страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне завил, что официально 31 декабря в этом году будет рабочим днём, но сделать последний день года выходным регионы смогут самостоятельно, передает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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