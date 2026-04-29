СМИ: Продавцы одежды и техники переходят на мини-формат магазинов
Крупные продавцы одежды и техники задумываются о сокращении торговых площадей, сообщают «Известия».
Они разрабатывают новые форматы магазинов — меньшие по размеру и с более понятным для потребителя ассортиментом. Соответствующие планы вынашивают Lime, Melon Fashion Group (включает Love Republic, Zarina, Sela и другие), «Детский мир» и «М.Видео». Это связано с замедлением потребительской активности и сокращения расходов россиян.
По словам экспертов, торговые сети оптимизируют форматы своих точек, чтобы сохранить рентабельность, снизить издержки и лучше соответствовать изменившимся запросам покупателей. Кроме того, растущая доля онлайн-торговли снижает потребность в больших торговых площадях. Современному потребителю не требуется избыточный ассортимент в офлайн-магазинах.
Ранее стало известно, что Россию заполонили «нищемаркеты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
