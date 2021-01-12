Половина россиян не верит в окончание пандемии до конца 2021 года

Почти половина россиян – 48% - не поверили в окончание пандемии до конца года. Об этом говорится в опросе, проведенном сервисом Rabota.ru, сообщает РИА Новости.

Еще 7% опрошенных считают, что пандемия закончится до конца зимы, а 15% надеются, что заболеваемость снизится весной.

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18% респондентов рассчитывают, что будущим летом число инфицированных заметно сократится. А 8% опрошенных полагают, что к привычной жизни удастся вернуться только следующей зимой.

Ранее россияне рассказали, что с Нового года намерены взяться за свое образование и больше читать, наладить личную жизнь и уделять больше времени спорту и общению с близкими, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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