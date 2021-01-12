Половина россиян не верит в окончание пандемии до конца 2021 года

Почти половина россиян – 48% - не поверили в окончание пандемии до конца года. Об этом говорится в опросе, проведенном сервисом Rabota.ru, сообщает РИА Новости.

Еще 7% опрошенных считают, что пандемия закончится до конца зимы, а 15% надеются, что заболеваемость снизится весной.