Вирусолог назвал причину падения заболеваемости COVID-19 в РФ

Доктор биологических наук в эфире НСН рассказал, с чем может быть связан спад заболеваемости коронавирусом в России.

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за минувшие сутки на 23 315. Всего с начала пандемии в стране заразились новым вирусом 3 425 269 человек. Скончались 436 пациентов с ковидом, выписаны 21 786 человек, у которых ранее был диагностирован вирус. В целом за январские праздники число вновь выявленных случаев сократилось до 22-23 тысяч с 28-29 тысяч в день на конец декабря.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН предположил, чем можно объяснить спад числа выявленных заболеваний коронавирусом.

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«Сколько анализов было сделано в эти дни? Может быть, меньше делали анализов? Смотреть же надо не выявленные случаи, а их число к количеству проведенных анализов. Но в любом случае у меня впечатление, что заболеваемость не растет», - сказал он.

Аграновский добавил, что британский штамм коронавируса, который в конце декабря выявили и в России, не более опасен по течению болезни, чем обычный, а разработанные вакцины эффективны и против этой его мутации.

«Детей необходимо вернуть в школы. Это просто необходимо и чем раньше, тем лучше. И не надо было их вообще переводить на удаленку, потому что дети просто не учатся. Это наносит большой вред. В сравнении с тем выигрышем, который мы имеем в эпидемической обстановке, этот вред больше. Вообще же ограничительные меры в России достаточно мягкие, что я приветствую. Эти меры можно оставить, вирус мы пока еще не победили», - рассказал эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов произошедшее за время новогодних каникул снижение числа новых случаев коронавируса в России объяснил значительным сокращением контактов и морозами.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Коронавирус
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