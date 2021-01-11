Вирусолог назвал причину падения заболеваемости COVID-19 в РФ

«Сколько анализов было сделано в эти дни? Может быть, меньше делали анализов? Смотреть же надо не выявленные случаи, а их число к количеству проведенных анализов. Но в любом случае у меня впечатление, что заболеваемость не растет», - сказал он.

Аграновский добавил, что британский штамм коронавируса, который в конце декабря выявили и в России, не более опасен по течению болезни, чем обычный, а разработанные вакцины эффективны и против этой его мутации.

«Детей необходимо вернуть в школы. Это просто необходимо и чем раньше, тем лучше. И не надо было их вообще переводить на удаленку, потому что дети просто не учатся. Это наносит большой вред. В сравнении с тем выигрышем, который мы имеем в эпидемической обстановке, этот вред больше. Вообще же ограничительные меры в России достаточно мягкие, что я приветствую. Эти меры можно оставить, вирус мы пока еще не победили», - рассказал эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов произошедшее за время новогодних каникул снижение числа новых случаев коронавируса в России объяснил значительным сокращением контактов и морозами.

