Половина россиян не готовы переплачивать за товар из-за рубежа

Из результатов исследования также следует, что 19% респондентов отказываются приобретать товары из Европы.

В опросе также говорится о том, что практически 46% опрошенных не будут переплачивать за товар из-за границы, еще 22% покупателей считают, что в России достаточно товаров отечественного производства.

Ранее стало известно, что продажи подержанных книг на российских маркетплейсах выросли на 38% за первую половину года, отмечает RT.

