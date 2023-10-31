Половина россиян не готовы переплачивать за товар из-за рубежа

Почти треть россиян не готовы покупать товары из США на маркетплейсах, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Kokoc Group.

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Из результатов исследования также следует, что 19% респондентов отказываются приобретать товары из Европы.

В опросе также говорится о том, что практически 46% опрошенных не будут переплачивать за товар из-за границы, еще 22% покупателей считают, что в России достаточно товаров отечественного производства.

Ранее стало известно, что продажи подержанных книг на российских маркетплейсах выросли на 38% за первую половину года, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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