«Тренд на эзотерику»: Маркетплейсы зарабатывают на Хэллоуине миллионы рублей

«Популярность товаров к Хэллоуину возрастает с конца сентября и продолжается до конца октября. Если говорить про Wildberries, то там стабильный рост продаж по товарам к Хэллоуину с 27 сентября. В целом оборот достигает в пик порядка 750 тысяч, а товаров за последний месяц куплено на уровне 1300. В пик продаж 25 октября было куплено товаров на три миллиона 745 тысяч рублей. Если говорить про эзотерику, это тренд, там всегда есть покупки. Оборот по таким товарам увеличился в пять раз с начала сентября. Если говорить про Озон, то видим стабильный рост с начала октября, оборот здесь составляет 81 тысячу. В пик продаж товаров было продано на 400 тысяч. Прирост оборота – 194% за последние несколько месяцев», - рассказал он.

Хэллоуин в России прижился, потому что люди получают возможность прикоснуться к мистике, которую они боятся в обычной жизни, заявила ранее владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

