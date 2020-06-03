Половина регионов России открывается для туристов

С учётом постепенного снятия ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, для туристов в той или иной степени открылась уже почти половина регионов России. Об этом в среду, 3 июня, сообщила советник главы Ростуризма Елена Лысенкова.

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По её словам, где-то возобновили работу санатории, где-то гостей начали принимать отели, а в ряде регионов открывают и музейные объекты, передаёт РИА Новости.

Решения об открытии для туристов принимаются с учётом эпидемиологической обстановки в регионе и готовности медицинской системы, добавила Лысенкова.

Международное авиасообщение пока не возобновлено. В авиаотрасли полагают, что полёты за границу станут возможны с середины июля или в августе.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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