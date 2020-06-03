Половина регионов России открывается для туристов

По её словам, где-то возобновили работу санатории, где-то гостей начали принимать отели, а в ряде регионов открывают и музейные объекты, передаёт РИА Новости.

Решения об открытии для туристов принимаются с учётом эпидемиологической обстановки в регионе и готовности медицинской системы, добавила Лысенкова.

Международное авиасообщение пока не возобновлено. В авиаотрасли полагают, что полёты за границу станут возможны с середины июля или в августе.

