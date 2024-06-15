Десятый регион России ввел штрафы за склонение к абортам

Республика Коми стала десятым регионом России, который ввел штрафы за склонение к абортам.

В Дании 15-летним подросткам разрешили делать аборты без согласия родителей

Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана».

За нарушение запрета гражданам грозит штраф в размере трех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц сумма штрафа начинается от 20 тысяч рублей и достигает 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Наказание также предусмотрено вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.

Подобные законы уже приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Смоленской, Псковской, Вологодской, Тверской, Калининградской и Новгородской областях.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число россиянок, отказавшихся от прерывания беременности в прошлом году, составило 46 тысяч, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:БеременностьАборты

Горячие новости

Все новости

партнеры