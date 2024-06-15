Десятый регион России ввел штрафы за склонение к абортам

Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана».



За нарушение запрета гражданам грозит штраф в размере трех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц сумма штрафа начинается от 20 тысяч рублей и достигает 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Наказание также предусмотрено вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.



Подобные законы уже приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Смоленской, Псковской, Вологодской, Тверской, Калининградской и Новгородской областях.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число россиянок, отказавшихся от прерывания беременности в прошлом году, составило 46 тысяч, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

