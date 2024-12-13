«Половина - контрафакт»: Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Покупателям гирлянды нужно обратить внимание на то, чтобы изделие соответствовало ГОСТу и другим техническим регламентам, сказал НСН Дмитрий Зорин.
На сегодняшний день в российских магазинах около половины гирлянд являются контрафактной продукцией, сказал в эфире НСН председатель электротехнического комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин.
«По оценкам экспертов, контрафактной гирлянды на рынке примерно 50%. Особенно грешат маркетплейсы. Ключевое правило при выборе гирлянды, чтобы не получить на руки низкокачественные изделия, - доверять проверенным и известным торговым маркам, которые зарекомендовали себя на рынке как добросовестный продавец в течении многих лет», - сказал собеседник НСН.
По его словам, не существует какого-то определенного диапазона цен, который гарантировал бы безопасность гирлянд.
«Цена будет зависеть от размера гирлянды, количества лампочек. Гирлянда-роса, к примеру, второй год в тренде и стоит дороже. Существуют гирлянды-пробки, которые стоят около 200 рублей, гирлянды-занавесы для улицы стоят в районе 13 тысяч рублей. Все зависит от запроса клиента. Важно следить за тем, чтобы гирлянда соответствовала ГОСТу и техническим регламентам. Также важно обратить внимание на контроль качества каждой партии гирлянд и полное соответствие степени защиты от пыли и влаги. Покупателям необходимо ознакомиться с условиями применения», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что в России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%, напоминает «Радиоточка НСН».
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