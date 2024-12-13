«Половина - контрафакт»: Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

По его словам, не существует какого-то определенного диапазона цен, который гарантировал бы безопасность гирлянд.

«Цена будет зависеть от размера гирлянды, количества лампочек. Гирлянда-роса, к примеру, второй год в тренде и стоит дороже. Существуют гирлянды-пробки, которые стоят около 200 рублей, гирлянды-занавесы для улицы стоят в районе 13 тысяч рублей. Все зависит от запроса клиента. Важно следить за тем, чтобы гирлянда соответствовала ГОСТу и техническим регламентам. Также важно обратить внимание на контроль качества каждой партии гирлянд и полное соответствие степени защиты от пыли и влаги. Покупателям необходимо ознакомиться с условиями применения», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%, напоминает «Радиоточка НСН».

