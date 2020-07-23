В Совфеде рассказали, как будут открывать границы РФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу пока не принималось. Он подчеркнул, что открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН объяснил, как будет приниматься решение об открытии границ.

«Нужно смотреть эпидемиологическую обстановку в этих странах и у нас. И по этому решать, нужно или не нужно открывать. Это знает правительство, знают люди в штабе по борьбе с коронавирусом. В этом случае надо ориентироваться на профессионалов. И пресс-секретарь президента абсолютно правильно сказал. В этом плане задействовано большое количество профессионалов, они знают ситуацию и должны ее учитывать. Ситуация рабочая, она должна быть выстроена таким образом, чтобы было выгодно стране, выгодно людям и чтобы мы не запустили новый виток пандемии», - пояснил сенатор.