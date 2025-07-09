Российские военные продвинулись на западе Донецкой Народной Республики у границ Днепропетровской области. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле, освободив свыше 4 квадратных километров», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, армия России близка к выходу на еще один участок границы ДНР и Днепропетровской области.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Дачное под Днепропетровском, пишет 360.ru.

