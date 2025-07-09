Болгарин Димитров получил разрыв грудной мышцы в игре с Синнером на Уимблдоне

Теннисист из Болгарии Григор Димитров получил частичный разрыв грудной мышцы на Уимблдоне в матче с итальянцем Янником Синнером. Об этом заявил представитель спортсмена Георгий Стойменов, передает портал Tenniskafe.

Димитров и Синнер сыграли 7 июля в четвертом круге турнира. После выигранного розыгрыша на подаче болгарин сел на корт, держась руками за область груди справа. Димитров отказался продолжать борьбу в третьем сете при счете 2:2 и снялся с матча.

По словам Стойменова, Григор Димитров из-за травмы пропустит ряд соревнований, в том числе турниры «Мастерс» в Торонто и Цинциннати. Как ожидается, теннисист восстановится к Открытому чемпионату США, запланированному на 24 августа-7 сентября, который станет заключительным в сезоне турниром Большого шлема.

Между тем россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Тейлору Фрицу в 1/4 финала Уимблдона и вылетел с турнира, пишет RT.

