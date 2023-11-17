«Полностью китайский!»: Электрокар Evolute i-Sky сочли слишком дорогим для россиян
Автоэксперт Олег Осипов заявил НСН, что «российский» электромобиль направят чиновникам и в каршеринговые сервисы.
Электромобиль Evolute i-Sky полностью китайский, россияне не захотят его покупать за четыре миллиона рублей, заявил автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН.
В Липецкой области запустили производство электрокара Evolute i-Sky. Его стоимость с учетом господдержки составит 3,9 млн рублей, говорится в сообщении компании «Моторинвест». Электромобиль представляет собой переднеприводный кроссовер класса C, способный разогнаться до 180 км/ч и достичь отметки в 100 км/ч за 8,6 секунды. Его заявленный запас хода составляет 511 км, а время быстрой зарядки — 45 минут. Осипов рассказал о судьбе проекта.
«Это полностью китайский электрокар, собранный в России. Я не думаю, что автомобиль будет востребован в России, только за счет продаж чиновникам, госструктурам или в каршеринговые сервисы. Нормальный человек за такие деньги эту машину не купит. За что четыре миллиона? Люди, которые не очень разбираются в автомобилях, могут повестись на какие-то скидки. По «Москвичу» скидки доходят до 925 тысяч рублей с каждых трех миллионов с небольшим. Это хоть как-то стимулирует спрос», - отметил он.
Также Осипов объяснил, что автомобиль не удастся экспортировать в другие страны, так как желающие смогут купить машину через Китай.
«Что касается «Моторинвест», конечно, это престижный проект, но ничего российского там нет. Эта компания для меня закрытая, они не заботятся о том, чтобы всерьез что-то предлагать частным покупателям. У них какие-то свои планы. Я ничего не могу сказать об автомобиле, все как-то скрывается, сказать что-то трудно. Что касается продаж в другие страны, кто купит за такие деньги? Более того, его уже делают в Китае, он доступен для любой страны, зачем кому-то через Россию завозить? Выйдет только дороже», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал скидку на электромобили в рамках льготного кредитования «хитрой» схемой, которая по факту не снижает стоимость машины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олимпийская чемпионка Загитова представила собственную коллекцию одежды
- Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
- СМИ назвали причину смерти экс-барабанщика «Би-2» Николая Плявина
- СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии
- Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине
- Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
- СМИ: Ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы
- СМИ: Играющий в НХЛ Малкин задолжал налоговой в РФ более полумиллиона рублей
- Финляндия направит на Украину 20-й пакет военной помощи
- СМИ: С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru