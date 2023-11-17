«Полностью китайский!»: Электрокар Evolute i-Sky сочли слишком дорогим для россиян

«Это полностью китайский электрокар, собранный в России. Я не думаю, что автомобиль будет востребован в России, только за счет продаж чиновникам, госструктурам или в каршеринговые сервисы. Нормальный человек за такие деньги эту машину не купит. За что четыре миллиона? Люди, которые не очень разбираются в автомобилях, могут повестись на какие-то скидки. По «Москвичу» скидки доходят до 925 тысяч рублей с каждых трех миллионов с небольшим. Это хоть как-то стимулирует спрос», - отметил он.

Также Осипов объяснил, что автомобиль не удастся экспортировать в другие страны, так как желающие смогут купить машину через Китай.

«Что касается «Моторинвест», конечно, это престижный проект, но ничего российского там нет. Эта компания для меня закрытая, они не заботятся о том, чтобы всерьез что-то предлагать частным покупателям. У них какие-то свои планы. Я ничего не могу сказать об автомобиле, все как-то скрывается, сказать что-то трудно. Что касается продаж в другие страны, кто купит за такие деньги? Более того, его уже делают в Китае, он доступен для любой страны, зачем кому-то через Россию завозить? Выйдет только дороже», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал скидку на электромобили в рамках льготного кредитования «хитрой» схемой, которая по факту не снижает стоимость машины.

