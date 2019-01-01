Байкальская правовая аномалия. Почему вода в озере стала токсичной

«Всё не так плохо. Я слушал выступление Федотова. Он проговорил, что температурные режимы никак не влияют на водоросли, но это не правда. Они влияют, например, мелководье в какие-то годы прогревается, и водорослей становится больше. Но он в то же время прав, что попадание органических веществ в воду провоцирует разрастание водорослей. Но о тотальном загрязнении говорить нельзя. Есть локальное, например, посёлок Листвянка, где неправильно организованы очистные сооружения. Что-то попадает в Байкал, и там может быть какая-то патогенная флора в воде. Но если отойти на 300 метров от посёлка, это будет совершенно чистая вода. Поэтому надо понимать, что это очень точечные, локальные участки», — разъяснил Ищенко.

Причина загрязнения воды на разных участках побережья, по словам эксперта, кроется в запущенном законодательстве, которое создаёт препоны и для предприятий, и для местных жителей. Как результат — всё большее загрязнение воды и изменение экосистемы озера.

«Во многом это связано с законодательной чехардой вокруг Байкала, мы её называем Байкальской правовой аномалией. Законодательство, написанное за последние 30 лет, очень противоречиво. Например, какие-то предприятия, которые начинают строиться на берегу Байкала, они не имеют права ставить очистные сооружения, чтобы сливать очищенную воду в грунт. Это запрещено по законодательству о национальных парках. И так далее. Поэтому эти законодательные сложности, которые за 30 лет никто не удосужился расчистить, создают такую ситуацию. Мы и природу губим из-за того, что не можем мусорные полигоны организовать, какие-то объекты инфраструктуры построить, и людям жить не даём, поскольку они, извините, не могут даже легитимно в туалет сходить», — рассказал Ищенко.