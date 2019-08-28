Полная история автомобиля будет доступна на портале госуслуг
Сайт госуслуг запустит новый сервис, который поможет водителям получать полную информацию об автомобиле. В том числе, штрафы за езду без ОСАГО и другое. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов, подчеркнув, что сервис должен заработать в 2020 году. Он добавил, что автомобилисты, в частности, смогут отследить всю историю владения транспортным средством, а также воспользоваться услугами коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр и оформить полис ОСАГО. Отслеживание владения этими полисами также будет проводиться онлайн, подчёркивает «ФедералПресс».
Накануне НСН писала, что российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы ГИБДД в режиме онлайн. Новый сервис предполагается запустить на платформе сайта госуслуг уже со следующего года. Такое заявление сделали в министерстве транспорта. Там подчеркнули, что для использования нового портала нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем.
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