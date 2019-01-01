Общество

Полковник Захарченко приговорен к 13 годам колонии

10 июня18:11

Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы в понедельник, 10 июня, сообщает Ura.ru.

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Кроме того, Захарченко будет обязан выплатить штраф в размере 118 млн рублей, уточняет RT.

Отмечается, что полковник, которого суд лишил звания и наград, был осужден не за 8, млрд рублей, найденные в его квартире. Как уточняет, АГН Москва, определить происхождение средств следствию так и не удалось. Основанием для вынесения такого приговора стали, в частности, факты о получении Захарченко двух взяток в крупном размере.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной рассказал в эфире НСН о новом фигуранте в деле Захарченко


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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