Полковник Захарченко приговорен к 13 годам колонии

Кроме того, Захарченко будет обязан выплатить штраф в размере 118 млн рублей, уточняет RT.

Отмечается, что полковник, которого суд лишил звания и наград, был осужден не за 8, млрд рублей, найденные в его квартире. Как уточняет, АГН Москва, определить происхождение средств следствию так и не удалось. Основанием для вынесения такого приговора стали, в частности, факты о получении Захарченко двух взяток в крупном размере.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной рассказал в эфире НСН о новом фигуранте в деле Захарченко



