Куренной рассказал о новом фигуранте в деле Захарченко

Александр Куренной: «Военнослужащий Дмитрий Сенин - соучастник бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко обвиняется в совершении коррупционного преступления. Сумма обнаруженных у родственников и доверенных лиц Сенина объектов недвижимости и автомобилей превысила 380 миллионов рублей.

Чтобы законность сделок не вызывала сомнений, на имя Ивана Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости. Он приобщил к материалам гражданского дела документы, которые содержали ложные сведения о наличии у него денежных средств. Представленная Кожевниковым информация противоречит фактическим обстоятельствам и направлена на введение суда в заблуждение относительно обоснованности позиции истца. Суд признал упомянутые документы недостоверными и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», - отметил он в беседе с НСН.



