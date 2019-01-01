Куренной рассказал о новом фигуранте в деле Захарченко
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Казачий кадетский корпус открыли на Кубани после реконструкции
На Кубани в станице Бриньковской прошла церемония открытия комплекса зданий казачьего кадетского корпуса имени сотника Михаила Яковлевича Чайки. В торжестве принял участие Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, а также другие руководители различных уровней.
Александр Куренной: «Мероприятие началось с оглашения губернатором края приветственных слов Президента Российской Федерации Владимира Путина. После этого перед участниками торжественного мероприятия выступил Юрий Чайка. Также были оглашены приветственные слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2016 г. казачий кадетский корпус носит имя деда Юрия Яковлевича Чайки – героя Первой мировой войны, казачьего сотника Михаила Яковлевича Чайки. Финансирование реконструкции осуществлялось за счет средств «Благотворительного фонда содействия развитию казачьей станицы Бриньковская имени сотника М. Я. Чайки», основателем которого является сын Юрия Чайки Игорь Чайка. В ходе церемонии Юрий Чайка передал в дар Бриньковскому казачьему кадетскому корпусу икону архангела Михаила как символ заступничества и божьей помощи всем учащимся и их преподавателям в новом здании», - рассказал НСН официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Юрий Чайка встретился с генпрокурором Саудовской Аравии
В Генпрокуратуре России Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка встретился с Генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Саудом Ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом.
Александр Куренной: «В ходе встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между прокуратурами России и Саудовской Аравии. Меморандум предусматривает проведение консультаций, семинаров и конференций, которые дадут возможность выработать наиболее эффективные совместные механизмы противодействия транснациональной преступности, а также обеспечить принцип неотвратимости наказания», - пояснил он НСН.
Генпрокуратура рассмотрит вопрос об аресте подельника Захарченко
Генеральная прокуратура Российской Федерации рассматривает вопрос об уголовном преследовании Ивана Кожевникова - одного из соответчиков по иску об обращении в доход государства имущества полковника ФСБ России Дмитрия Сенина, а также других лиц.
Александр Куренной: «Военнослужащий Дмитрий Сенин - соучастник бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко обвиняется в совершении коррупционного преступления. Сумма обнаруженных у родственников и доверенных лиц Сенина объектов недвижимости и автомобилей превысила 380 миллионов рублей.
Чтобы законность сделок не вызывала сомнений, на имя Ивана Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости. Он приобщил к материалам гражданского дела документы, которые содержали ложные сведения о наличии у него денежных средств. Представленная Кожевниковым информация противоречит фактическим обстоятельствам и направлена на введение суда в заблуждение относительно обоснованности позиции истца. Суд признал упомянутые документы недостоверными и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», - отметил он в беседе с НСН.
Из Марокко экстрадирован гражданин РФ
По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Марокко экстрадировали Рамазана Саламова. Он обвиняется в участии в назаконных вооруженных формированиях. Поскольку злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.
Александр Куренной: «Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Марокко запрос о выдаче задержанного, который был удовлетворен. В сопровождении ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России Рамазан Саламов доставлен на территорию Российской Федерации», - отметил в эфире НСН Александр Куренной.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.