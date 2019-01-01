Липовая недвижимость обнаружена у соответчика по делу полковника ФСБ Сенина

Кожевников - это один из соответчиков по иску об обращении в доход государства имущества полковника ФСБ России Дмитрия Сенина, а также других лиц, сообщил НСН официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Напомню, что военнослужащий Дмитрий Сенин - соучастник бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко обвиняется в совершении коррупционного преступления. Сумма обнаруженных у родственников и доверенных лиц Сенина объектов недвижимости и автомобилей превысила 380 миллионов рублей», - рассказал Куренной.

Как удалось установить, чтобы законность сделок не вызывала сомнений, на имя Ивана Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости. Он приобщил к материалам гражданского дела документы, которые содержали ложные сведения о наличии у него денежных средств.

Представленная Кожевниковым информация противоречит фактическим обстоятельствам и направлена на введение суда в заблуждение относительно обоснованности позиции истца. Суд признал упомянутые документы недостоверными и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры РФ.