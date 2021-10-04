Полковник ФСБ объяснил появление подполья террористов в Подмосковье
Президент союза «Офицеры группы «Альфа», полковник Федеральной службы безопасности в отставке Алексей Филатов объяснил, зачем представители террористических группировок, подобные запрещённой в России «Хизб ут-Тахрир», обосновываются в Московской области. По его словам, главный объект нападения для террористов чаще всего становятся мегаполисы.
«Для террористов важно наличие большого скопления граждан, чтобы кровавая вылазка попала на видеокамеры. Желательно, чтобы пострадавшими были не только местные жители, но и иностранцы для общемирового резонанса. В России самый большой город – Москва, а область – её подбрюшье», - отметил Филатов в эфире «Радио 1».
По оценке эксперт, прятаться на территории самой столицы с каждым годом становится всё проблематичнее из-за серьёзных антитеррористических мероприятий. В то же время, в Подмосковье проще затеряться.
Ранее стало известно о том, что в столичном регионе ФСБ задержала двух лидеров и шестерых участников ячейки запрещённой в России террористической организации.
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