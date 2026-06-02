Здоровье важнее: В Союзе потребителей поддержали обязательную упаковку выпечки
Нормы СанПиН уже не позволяют свободную выкладку хлебной продукции в магазинах, заявил НСН Алексей Койтов.
Хлебную продукцию, в том числе выпечку, необходимо продавать в упаковке, либо её должен отпускать продавец непосредственно покупателю, заявил НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов. По его словам, это важно для соблюдения санитарных норм.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести запрет на продажу хлеба и выпечки без упаковки. Он направил соответствующее послание главе Минпромторга Антону Алиханову. Предложение касается открытых витрин, где покупатели самостоятельно выбирают продукцию и могут её трогать, сообщает Baza. По мнению депутата, такая практика создаёт дополнительные санитарные риски.
«Я считаю, что хлебную продукцию сегодня нельзя продавать в свободной выкладке, доступной любому потребителю, без упаковки. Если выпечка или хлеб магазинного производства упакованы, тогда их может любой покупатель пощупать через пакет. Если же упаковки нет, то только продавец должен выдавать покупателю продукцию, опять же в пакете. Это наше здоровье. Человек может быть больной, например, ОРВИ, на выпечку чихнуть. А если более опасное заболевание?», - отметил собеседник НСН.
По его оценке, уже действующие эпидемиологические нормы потенциально не позволяют свободную выкладку пищевой продукции без упаковки.
«Это сфера санитарно-эпидемиологического благополучия, которая напрямую влияет на наши жизнь и здоровье. Поэтому она имеет очень большое количество регулирующих составляющих, в основном это СанПиН. В данном случае я считаю, что принципиальный запрет на такую свободную выкладку уже существует. Однако, если не хватает конкретики, надо это более чётко прописать. В своё время, в супермаркетах покупатель мог сам накладывать, взвешивать всякие соленья, подобные вещи. В итоге это запретили, но проблема все равно оставалась. Также и с выпечкой теперь», - резюмировал Алексей Койтов.
Между тем, эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что выпечка, произведенная непосредственно в магазине, не требует упаковки, поскольку наличные приспособления (щипцы) позволяет покупателям не трогать её руками. Он назвал излишней такую норму.
