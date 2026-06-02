Здоровье важнее: В Союзе потребителей поддержали обязательную упаковку выпечки

Хлебную продукцию, в том числе выпечку, необходимо продавать в упаковке, либо её должен отпускать продавец непосредственно покупателю, заявил НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов. По его словам, это важно для соблюдения санитарных норм.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести запрет на продажу хлеба и выпечки без упаковки. Он направил соответствующее послание главе Минпромторга Антону Алиханову. Предложение касается открытых витрин, где покупатели самостоятельно выбирают продукцию и могут её трогать, сообщает Baza. По мнению депутата, такая практика создаёт дополнительные санитарные риски.

«Я считаю, что хлебную продукцию сегодня нельзя продавать в свободной выкладке, доступной любому потребителю, без упаковки. Если выпечка или хлеб магазинного производства упакованы, тогда их может любой покупатель пощупать через пакет. Если же упаковки нет, то только продавец должен выдавать покупателю продукцию, опять же в пакете. Это наше здоровье. Человек может быть больной, например, ОРВИ, на выпечку чихнуть. А если более опасное заболевание?», - отметил собеседник НСН.