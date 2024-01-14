Полиция задержала трех человек за съемки пранков в московском метро

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, снимавших противоправные ролики в московском метро. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Конфликт между пассажирами московского метро закончился поножовщиной

Задержанных привлекли к административной ответственности. Столичный департамент транспорта готовит к ним иск о возмещении ущерба, нанесенного подземке.

На опубликованных в Сети роликах пранкеры бегают по крышам вагонов поездов метро, бьют составы ногой и инсценируют драку.

Ранее один из задержанных рассказал, что приехал в Москву 22 декабря для съемок развлекательных видео, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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