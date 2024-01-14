Полиция задержала трех человек за съемки пранков в московском метро

Задержанных привлекли к административной ответственности. Столичный департамент транспорта готовит к ним иск о возмещении ущерба, нанесенного подземке.

На опубликованных в Сети роликах пранкеры бегают по крышам вагонов поездов метро, бьют составы ногой и инсценируют драку.

Ранее один из задержанных рассказал, что приехал в Москву 22 декабря для съемок развлекательных видео, отмечает «Радиоточка НСН».

