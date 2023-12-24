Конфликт между пассажирами московского метро закончился поножовщиной
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро между пассажирами произошел конфликт с применением холодного оружия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел на перегоне между станциями «Китай-город» и «Пушкинская». Один из участников перепалки достал нож. Оппонент пытался выхватить оружие, но получил резаную рану.
Участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Ранее в вагоне московского метро судимый 41-летний мужчина достал нож и ударил 30-летнего оппонента, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru