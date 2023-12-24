Конфликт между пассажирами московского метро закончился поножовщиной

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Китай-город» и «Пушкинская». Один из участников перепалки достал нож. Оппонент пытался выхватить оружие, но получил резаную рану.

Участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее в вагоне московского метро судимый 41-летний мужчина достал нож и ударил 30-летнего оппонента, сообщает «Радиоточка НСН».

