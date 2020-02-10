Полиция вызвала Водонаеву на допрос из-за ее высказываний о «рожающем быдле»
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева вызвана в полицию после ее высказываний о «рожающем быдле», которые вызвали общественный резонанс.
Ранее Водонаева раскритиковала идею властей увеличить материнский капитал для многодетных семей. По её мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут рожать детей просто ради получения денег. После этого телеведущая сама подверглась критике, в том числе от депутата Натальи Поклонской и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Как пишет Дни.ру, Водонаева намерена прийти в полицию и объяснить смысл своих слов, отказываться от них она не собирается.
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