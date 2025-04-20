Полиция выявила новую схему мошенничества с признанием в обмане

Телефонные мошенники могут использовать схему, в которой на определенном этапе разговора с жертвой признаются в том, что обманывают ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

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Мошенники, используя такую схему обмана, представляются работниками сотовой компании и сообщают о якобы истекающем сроке действия договора на услуги связи. Для его продления мошенники просят назвать код из сообщения. После получения кода, аферист признаётся в обмане, а затем на связь с потенциальной жертвой выходят лже-сотрудники, выдающие себя за представителей правоохранительных органов, Росфинмониторинга и портала госуслуг.

Эти «специалисты» убеждают человека «спасти» свои средства, переведя их на псевдо-защищённый счёт, чтобы якобы поймать мошенников, «сговорившихся» с банком.

В МВД настоятельно рекомендовали гражданам сохранять осторожность и не сообщать третьим лицам персональные данные или коды из сообщений.

В начале апреля мошенники выманили свыше 10 млн рублей у контр-адмирала в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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