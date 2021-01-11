Полиция сможет доставлять пьяных граждан в вытрезвитель насильно

Первым делом полицейский должен вызвать скорую помощь, медики должны будут оценить состояние подвыпившего гражданина и оценить, куда его направить: «если нужна медицинская помощь — в больницу, если буйный — в полицию, если смирный — в вытрезвитель», — цитирует Ura.ru закон.

Пребывание в вытрезвителе платное, за ночь гражданину придется заплатить 1,5 тысяч рублей. При этом на службу о произошедшем никто сообщать не станет – от советской традиции решено было отказаться.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших». По его мнению, так из этого понятия исчезнет отрицательная коннотация.



