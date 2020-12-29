Путин подписал закон о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве сотрудников полиции доставлять пьяных в вытрезвители на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Федеральный закон дополняет инициативу Госдумы о восстановлении системы медицинских вытрезвителей в России.
Документ устранит пробелы в законодательстве и по согласованию с Минздравом даст полицейским полномочия доставлять в спецучреждения граждан в состоянии опьянения.
Как пояснялось в записке к законопроекту, ряд российских регионов «в связи с остротой сложившейся ситуации» приступил к созданию специализированных учреждений. Они призваны оказывать помощь гражданам, обнаруженным в состоянии опьянения в общественных местах, и не имеющим возможности самостоятельно ориентироваться и передвигаться.
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