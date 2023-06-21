Полиция разыскала во Владивостоке пропавшую в октябре 2022 года жительницу Австрии

Региональное управление получило распространенное австрийским бюро Интерпола уведомление о международном розыске 27-летней жительницы Вены. В октябре прошлого года девушка внезапно уехала из дома, оставив все вещи, отмечает телеканал «360». Сотрудники Отделения национального центрального бюро Интерпола УМВД по Приморью разыскали пропавшую во Владивостоке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД, жительница Вены имеет гражданство России и решила приехать на родину, где у нее есть родственники. Правоохранители Австрии прекратили розыск девушки, пишет Газета.ру.

