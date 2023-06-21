Полиция разыскала во Владивостоке пропавшую в октябре 2022 года жительницу Австрии

Полицейские Владивостока установили местонахождение девушки из Австрии, которая пропала в Вене осенью 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

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Региональное управление получило распространенное австрийским бюро Интерпола уведомление о международном розыске 27-летней жительницы Вены. В октябре прошлого года девушка внезапно уехала из дома, оставив все вещи, отмечает телеканал «360». Сотрудники Отделения национального центрального бюро Интерпола УМВД по Приморью разыскали пропавшую во Владивостоке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД, жительница Вены имеет гражданство России и решила приехать на родину, где у нее есть родственники. Правоохранители Австрии прекратили розыск девушки, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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