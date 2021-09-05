Полиция проводит проверку по факту массовой драки в Твери
В Твери 4 сентября произошла массовая драка, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
Один из участников потасовки доставлен в больницу. На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов. Полиция устанавливает всех участников конфликта. По данному факту проводится проверка.
Как сообщалось, Госдума готовит поправки, ужесточающие административное наказание за мелкое хулиганство. Нововведения необходимы из-за участившихся случаев массовых драк с участием мигрантов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 780 / сут.
Умерли
186 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 737 / сут.
- Отбор на МЧ-2022: cборная РФ победила Кипр
- В австралийском зоопарке услышали «детский плач» птицы-имитатора
- Россия одержала победу в «Танковом биатлоне» на «АрМИ-2021»
- Рогозин: Сотрудничество Россия и США продолжится по ракетному двигателю РД-181
- Талибы в очередной раз отложили объявление нового правительства Афганистана
- Facebook идентифицировал видео с чернокожими мужчинами как ролик 20 приматах»
- Экономист прокомментировал расширение списка востребованных в экономике России профессий
- Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180
- СМИ: США собираются судить за хакерские атаки задержанного в Швейцарии россиянина
- Российские паралимпийцы удостоены десяти наград в предпоследний день состязаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru