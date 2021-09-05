Полиция проводит проверку по факту массовой драки в Твери

В Твери 4 сентября произошла массовая драка, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

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Один из участников потасовки доставлен в больницу. На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов. Полиция устанавливает всех участников конфликта. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось, Госдума готовит поправки, ужесточающие административное наказание за мелкое хулиганство. Нововведения необходимы из-за участившихся случаев массовых драк с участием мигрантов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДракаТверь
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