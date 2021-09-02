В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки в пять раз

Госдума готовит поправки, ужесточающие административное наказание за мелкое хулиганство. Об этом сообщают Известия со ссылкой на автора инициативы зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

По словам парламентария, нововведения необходимы из-за участившихся случаев массовых драк с участием мигрантов: в Москве и Московской области за последние полтора месяца произошло по меньшей мере пять крупных стычек с участием граждан других государств.

Выборный считает, что минимальный штраф за хулиганские действия нужно увеличить до 5 тысяч рублей. По словам парламентария, такая сумма достаточно велика для приезжающих на заработки в Россию, и подобное наказание станет сильным сдерживающим фактором. Сейчас участникам массовых драк грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

Как уточнил Выборный, поправки будут касаться не только совершивших хулиганские действия иностранцев, но и нарушителей-россиян, отмечает РЕН ТВ.

