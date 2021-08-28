Массовую драку на Бауманской улице в Москве сняли на видео
Видео массовой драки на улице Бауманской в Москве сняли очевидцы. Участниками потасовки стали не менее десяти мигрантов. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.
На видео можно рассмотреть дерущихся мигрантов. Драка происходит под светом фонаря. Ее участники бьют друг друга, нанося удары руками и ногами по голове и корпусу. Проходящие мимо люди ускоряют шаг, стараясь быстрее миновать дерущихся. Но некоторые останавливаются, чтобы снять происходящее на видео.
После драки, произошедшей 27 августа на улице Бауманской в столице, полиция задержала 49 человек. Среди них было много иностранных мигрантов. Протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство» составлены на 15 нарушителей, с остальными провели профилактические беседы.
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