Массовую драку на Бауманской улице в Москве сняли на видео

На видео можно рассмотреть дерущихся мигрантов. Драка происходит под светом фонаря. Ее участники бьют друг друга, нанося удары руками и ногами по голове и корпусу. Проходящие мимо люди ускоряют шаг, стараясь быстрее миновать дерущихся. Но некоторые останавливаются, чтобы снять происходящее на видео.

После драки, произошедшей 27 августа на улице Бауманской в столице, полиция задержала 49 человек. Среди них было много иностранных мигрантов. Протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство» составлены на 15 нарушителей, с остальными провели профилактические беседы.

